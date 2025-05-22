22 травня вранці Північна Корея здійснила запуск кількох неідентифікованих крилатих ракет. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Південної Кореї, згідно з повідомленнями міжнародних новин.

Відомство зазначило, що розвідувальні служби Південної Кореї та США активно аналізують деталі цих запусків, щоб зрозуміти їхні можливі наслідки.

Нещодавно в КНДР ухвалили закон, що дозволяє використання ядерної зброї у випадку загрози. Згідно з цим документом, Північна Корея має право застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на своє керівництво або для досягнення перемоги у війні.

Північна Корея регулярно проводить випробування різних ракет у водах Східного та Жовтого морів, де залишки боєприпасів можуть залишатися у воді після запусків.

Такі дії викликають серйозне занепокоєння у Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють стратегії стримування КНДР, щоб уникнути потенційних загроз з боку Пхеньяна.