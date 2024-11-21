Про це повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), передає видання Dong-A Ilbo.
“Північнокорейські війська були перекинуті до Курської області наприкінці жовтня. Там вони проходять тактичну підготовку та навчання з протидії дронам у складі російських підрозділів. Деякі з них уже беруть участь у боях”, – зазначили в NIS.
Розвідка Південної Кореї припускає, що серед військових КНДР, які беруть участь у бойових діях, уже є втрати, хоча точних даних наразі немає.
“Оскільки північнокорейські війська задіяні на передовій, ми вважаємо, що серед них є загиблі. Проте конкретна інформація наразі уточнюється”, – додала служба.
Крім військових, Північна Корея постачає Росії озброєння. NIS підтвердила, що до РФ було відправлено самохідні артилерійські установки калібру 170 мм і реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.
“Ми зафіксували, що Північна Корея експортувала до Росії самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню”, – підтвердили аналітики розвідки.
На тлі зростаючої співпраці між Москвою та Пхеньяном відбувся візит міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі до Росії. Під час зустрічі з Володимиром Путіним могли обговорюватися стратегічно важливі питання, включаючи можливий візит Кім Чен Ина до Росії.
NIS застерігає, що в разі затяжної війни залежність РФ від Північної Кореї може суттєво зрости.
“Ми побоюємося, що Росія може передати Північній Кореї технології, які раніше вважалися неприйнятними для передачі. Це викликає серйозне занепокоєння”, – заявили в NIS.
Розвідка припускає, що візит лідера КНДР до Росії у майбутньому є цілком імовірним, оскільки обидві країни активізують співпрацю.
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