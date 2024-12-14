Північнокорейські військові зазнали перших втрат на Курщині та за збігом обставин знищили вісім бійців батальйону “Ахмат”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

У розвідці підтвердили, що Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

“Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами”, ― зазначили в ГУР.

Як повідомляють у розвідці, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

За даними розвідки, у процесі застосування північнокорейців на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр. Через цю проблему солдати КНДР відкрили “дружній вогонь” по автомобільній техніці так званого батальйону “Ахмат”, в результаті чого “задвохсотили” вісьмох “кадирівців”.