Найбільше постраждали школи в Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Як наслідок, більш ніж 5 мільйонів українських школярів втратили можливість навчатися і спілкуватися наживо.
Саме тому, з метою відновлення простору для освіти в регіонах України, що постраждали внаслідок бойових дій, був створений проєкт «Pixel Donate».
«Освітні заклади – одна з ключових цілей російських окупантів. Два роки війни стали випробуванням для української освіти. Діти втратили найважливіше – можливість навчатися і спілкуватися наживо.
З кожним днем все більше закладів освіти у прифронтових зонах потребують відновлення, створення надійних та комфортних просторів для укриттів, де також може відбуватися освітній процес», – розповідає команда Pixel Donate.
Перейшовши на сайт проєкту можна побачити інтерактивну карту України на якій зображені впізнавані та аутентичні символи, місця та персоналії, які складаються з мільйона маленьких цеглинок-пікселів.
Кожен піксель коштує $1, що робить його придбання доступним для кожного бажаючого підтримати проєкт.
Обираючи піксель на карті та його колір спільними зусиллями благодійників буде створена унікальна карта України.
«Ідея створення проєкту виникла у 2022 році, з початком повномасштабної війни. Коли всі друзі та знайомі почали збиратися в групові чати і спільними зусиллями шукати необхідні речі. Комусь треба було знайти бронік, комусь придбати каску. Проте, це було не масштабовано. Тож, щоб більше зібрати та, відповідно, допомогти потрібно було масштабувати процес», – в коментарі нашому виданню розповідає співзасновник Pixel Donate Юрій Каленюк.
«Ми допомагаємо створити школярам умови, які допоможуть перезавантажити освітній процес, сісти за парти, нарешті зустрітися з друзями та вчителями. Тимчасові простори для навчання та повернення права на освіту українським дітям стануть мотивацією для батьків повернутися на Батьківщину», – йдеться на сайті Pixel Donate.
Основна ідея проєкту, за словами розробників, показати силу маленьких внесків, те як $1 впливає на реалізацію глобальної мети та збір непідйомної, на перший погляд, суми.
«В перші дні повномасштабного вторгнення почали донатити великі компанії, такі як Розетка, Нова Пошта та інші. І на цьому тлі людям здавалося, що їх 20 чи 50 гривень настільки маленькі, що їх ніби соромно донатити. Зараз вже минуло два з половиною роки війни і люди розуміють, що навіть одна гривня важлива. Тоді ж такого розуміння не було і ми хотіли це змінити показавши, що всі між собою рівні та разом роблять класну справу», – пояснює Юрій Каленюк.
«Ми відштовхнулися від цього та вирішили, що зробимо карту України, поділимо її на мільйон пікселів і будемо зафарбовувати її кольорами жовтого і синього. Згодом вирішили шукати художника, котрий зробить ілюстрацію, яку потім люди з усього світу зможуть створювати разом та впливати на її вигляд. Ми змінили сім художників та провели аналіз кожного регіону нашої країни з метою знайти найвпізнаваніші символи. Потім знайшли вишиванки кожного з регіонів України, де поєднувалися унікальні факти разом із характерним орнаментом вишиванки окремої області, що зробило таку цікаву та деталізовану карту», – каже співзасновник Pixel Donate.
Не менш важливо й те, що команда знала як технічно працювати з проєктами, які мають нескінченно масштабуватися, адже в основі Pixel Donate карта, яка має швидко збільшуватись та зменшуватись, не втрачаючи час та якість зображення.
«Ще одним викликом було розбити мапу на мільйон пікселів, зробити кожну частинку унікальною, із власною палітрою кольорів, серед яких користувачі оберуть бажаний відтінок під час покупки. Також присвоїти пікселю номер, щоб кожен міг побачити свій особистий внесок та поділитися ним у соціальних мережах. Усе мало працювати швидко без гальмування, бо ми ж знаємо, що кожні кілька секунд затримки дорівнюють мінус 10% користувачів на сайті. Думаю, наш розробник тут без заспокійливого не впорався», – розповідає засновниця CF.Digital Ірина Муштіна.
Команда проєкту стверджує, що зараз збирати донати стало важче, саме тому і було вирішено приділили таку велику увагу гейміфікації, щоб процес викликав цікавість і бажання поділитися.
Кошти, зібрані в рамках проєкту, будуть спрямовані на потреби партнерського міжнародного благодійного фонду «savED», який відновлює доступ до освіти в постраждалих від війни громадах.
Відповідаючи на питання чи є певні дедлайни при проведенні збору співзасновник Pixel DonateЮрій Каленюк розповідає, що дедлайнів як таких немає, бо гроші потрібні постійно, тому що щодня прилітає і без даху залишаються садки та школи.
Єдиним дедлайном він називає – 1 вересня, адже чим більше шкіл буде відремонтовано, тим більше дітей зможе продовжити навчання.
«Безпечні освітні простори-це те, що допоможе надолужити освітні втрати просто зараз. І те, що допоможе виростити свідомих та освічених людей, які відбудовуватимуть нашу країну», – додають на сам кінець у Pixel Donate.
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