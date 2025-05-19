Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про досягнення важливого етапу в обміні полоненими, узгодивши покроковий план реалізації формату “1000 на 1000”. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі.

Умєров зазначив, що під час доповіді президентові детально виклав результати переговорів, які відбулися в Туреччині, а також окреслив подальші кроки. Він підкреслив, що, незважаючи на складність і чутливість діалогу в Стамбулі, українська делегація діяла в рамках чітких директив, наданих главою держави.

Ключовим досягненням стало попереднє погодження обміну у форматі “1000 на 1000”, що є важливим кроком, який вимагатиме злагодженої роботи всіх відповідальних державних структур.

За дорученням президента було проведено засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених, до якого залучені всі основні органи: Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена.

Умєров також повідомив, що узгоджено покроковий план реалізації домовленості, який враховує безпекові, гуманітарні та логістичні аспекти. Визначено завдання на найближчі дні, а головна мета залишається незмінною – повернути кожного полоненого додому.