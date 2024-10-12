Російські представники можуть бути присутніми на другому Саміті миру, який ініціює Україна. Під час цього заходу їм можуть представити план перемоги України.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Щодо можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною – коли буде готовий план. І на другому Саміті ми не виключаємо можливість присутності представників Росії, яким може бути представлений цей план”, — сказав посадовець.

Раніше Єрмак заявляв, що українцям презентують для ознайомлення план перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський, але не в повному обсязі, адже низка деталей даного документа наразі є “закритою”.

Очільник ОП пояснив, що План перемоги українцям не представили, тому що Київ не хоче жодним чином говорити щось, що може бути використане проти України.

Раніше Володимир Зеленський розкрив три перші пункти плану перемоги України, який включає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів до кінця грудня. Зокрема, президент заявив про однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Також без деталей, але сказав, що Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт, за його словами, пов’язаний з конкретним зміцненням України щодо зброї.

Про план перемоги Україні у війні з Росією президент говорив ще наприкінці серпня. 20 вересня Зеленський уточнював, що цей план розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень 2024 року.