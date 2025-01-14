Стаття була опублікована у New York Times у вівторок, 14 січня.

Остін і Блінкен наголошують на успіхах США у згуртуванні міжнародної коаліції на підтримку України, що, за їх словами, зірвало плани Кремля на швидке захоплення України. “Сполученим Штатам треба розвивати цей історичний успіх, а не марнувати його”, – йдеться у статті.

Вони зазначають, що зміцнення Збройних сил України та економічні труднощі Росії через санкції дають вагомі важелі для тиску на Москву. “Ці важелі слід використати, щоб покласти край війні Путіна і забезпечити тривалий мир, який дозволить Україні захищати себе і процвітати як демократична держава,” – стверджують урядовці.

Урядовці застерігають, що зменшення допомоги Україні чи примус до передчасного перемир’я лише допоможуть Кремлю перегрупуватися і підготувати новий наступ. “Це був би мир із капітуляцією, який зовсім не був би миром,” – наголошують автори, додаючи, що така ситуація створила б загрози для Європи, союзників США та глобальної безпеки.