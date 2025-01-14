Стаття була опублікована у New York Times у вівторок, 14 січня.
Остін і Блінкен наголошують на успіхах США у згуртуванні міжнародної коаліції на підтримку України, що, за їх словами, зірвало плани Кремля на швидке захоплення України. “Сполученим Штатам треба розвивати цей історичний успіх, а не марнувати його”, – йдеться у статті.
Вони зазначають, що зміцнення Збройних сил України та економічні труднощі Росії через санкції дають вагомі важелі для тиску на Москву. “Ці важелі слід використати, щоб покласти край війні Путіна і забезпечити тривалий мир, який дозволить Україні захищати себе і процвітати як демократична держава,” – стверджують урядовці.
Урядовці застерігають, що зменшення допомоги Україні чи примус до передчасного перемир’я лише допоможуть Кремлю перегрупуватися і підготувати новий наступ. “Це був би мир із капітуляцією, який зовсім не був би миром,” – наголошують автори, додаючи, що така ситуація створила б загрози для Європи, союзників США та глобальної безпеки.
У статті зазначається, що перемога Росії стимулювала б автократів в інших країнах до агресивних дій, а Сполученим Штатам довелося б витрачати більше на стримування нових загроз.
“Досягнення миру з допомогою сили важливе як для України, так і для безпеки США. Наші союзники і Сполучені Штати мають і надалі стояти на боці України, зміцнюючи її позиції для переговорів, які колись завершать війну Путіна,” – підсумовують Остін і Блінкен.
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