Росія непублічно вболіває за перемогу Дональда Трампа на виборах у США, однак його плани щодо завершення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Росії.

Про це пише The Washington Post.

Видання повідомляє, що Росія приховано підтримує Дональда Трампа на президентських виборах у США, хоча його пропозиції щодо завершення війни в Україні можуть не задовольнити Кремль. Хоча міжнародний порядок денний Трампа більше відповідає інтересам Москви, Росія стримано реагує на вибори, уникаючи відкритих проявів підтримки.

Попри спроби Кремля підірвати західну підтримку України, Росія не покладає великих надій на кардинальні зміни у відносинах із США в разі перемоги Трампа. На думку колишнього кремлівського чиновника, ситуація в російсько-американських відносинах зайшла в глухий кут, і навіть перемога Трампа суттєво їх не змінить.

Однак серед російської еліти поширюється сподівання, що за Трампа можна буде досягти компромісу щодо України. Так, політичний аналітик Сергій Марков вважає, що Трамп може запропонувати припинення бойових дій, хоча є ризик, що Путін не прийме жодну із запропонованих умов.

Інші республіканські політики, як-от Джей Ді Венс, пропонують збереження за Росією захоплених територій із створенням буферної зони, а Україні рекомендують нейтралітет. Ці пропозиції викликали критику через можливу втрату української території, однак аналітики сумніваються, що Кремль прийме такі обмеження.