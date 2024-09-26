Американські та європейські чиновники, які ознайомлені з ключовими аспектами плану Зеленського, назвали цей план "перепакованим проханням" про надання додаткової зброї та зняття обмежень на використання ракет далекого радіусу дії. Вони зазначають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу російських військ на полі бою.

Про це пише The Wall Street Journal.

“Я не вражений, там не так багато нового”, – сказав один із високопосадовців.

Ключовий аспект плану передбачає, що Сполучені Штати мають надати Україні можливість використовувати зброю на власний розсуд, включно з можливістю завдавати ударів по території Росії. Про це зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для видання, додаючи, що без таких повноважень Київ не зможе ефективно протистояти російським атакам.

Однак США досі не схвалюють прохання України зняти обмеження на використання ракет далекої дії, які надаються Вашингтоном і Лондоном, з побоювань ескалації конфлікту. Цю позицію займає і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що не підтримає зняття обмежень, оскільки це “несумісне з його переконаннями”.

Водночас низка європейських лідерів, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наполягає на тому, що Україна повинна мати право використовувати цю зброю для ударів углиб РФ, щоб захистити свою територію.

На думку представників адміністрації Байдена, найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними.