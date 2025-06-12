Катастрофа літака в Індії: вижив лише один пасажир

Як інформує медіа BBC News

12 червня в Індії стався трагічний інцидент: пасажирський літак, що прямував до Лондона, розбився незабаром після зльоту. На борту перебували 242 особи, але вижити вдалося лише одному чоловіку.

Про це повідомив комісар поліції Ахмедабада Г.С. Малік, зазначивши, що потерпілий наразі отримує медичну допомогу в лікарні.

Вижившим виявився 39-річний Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії. Він підтвердив свою особу, показавши посадковий талон з ім’ям та номером місця – 11А, про що повідомляє News18.

“Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. Все сталося так швидко.” – Рамеш Вішвашкумар

Літак Boeing 787 зазнав катастрофи поблизу аеропорту Ахмедабада, впавши неподалік житлових приміщень медичного коледжу.

Згідно з інформацією ВВС, щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані після падіння літака на територію студмістечка, двоє з них перебувають у критичному стані.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини про цю трагедію оновлюються.