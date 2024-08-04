Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Гродівській та Новогродівській громадах спостерігається критична безпекова ситуація через регулярні авіаудари ворога, які завдають шкоди містам і селам.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом з батьками або законними представниками з Новогродівки та кількох навколишніх сіл. Також за ініціативою керівника Курахівської ВА організовано евакуацію дитини з села Острівське.

“Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами”, – йдеться в повідомлені.

Доручено використовувати лише броньовані автомобілі для евакуації дітей через загрозу використання FPV дронів ворогом. Необхідно вжити всіх заходів для забезпечення безпеки дітей, наголосив Філашкін.