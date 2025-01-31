Транспортне управління Нью-Йорка повідомило, що після введення плати за в’їзд до «зони заторів» у січні 2025 року, середній час поїздки зменшився на 10–30%.

Про це пише Gothamist.

Нове правило, яке вимагає оплати за в’їзд до зони на південь від Центрального парку, де розташовані Емпайр-Стейт-Білдінг, Таймс-сквер і Уолл-стріт, набуло чинності 5 січня 2025 року.

За місяць відзначено значне покращення ситуації: середній час поїздки через тунель Голланда у будні скоротився на 48% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, час на Вільямсбурзькому мосту зменшився на 30%, а на Кенал-стріт – на 27%.

У Транспортному управлінні відзначили, що зменшення заторів допомогло деяким автобусам прискорити рух.

Спочатку нововведення не отримало підтримки серед багатьох містян, які називали його “тоталітаризмом”. Конгресмен Майк Лоулер ще в листопаді закликав Дональда Трампа заблокувати цю ідею, і Трамп, як уродженець Нью-Йорка, пообіцяв підтримати цю ініціативу.

Влада Нью-Джерсі також намагалася зупинити проєкт, посилаючись на екологічні ризики, але суд відхилив їхній позов. У соцмережах блогери навіть пропонували організувати масовий саботаж, намагаючись проїжджати без оплати, щоб перевантажити систему камер або засвітити камери фіксації ліхтариками.