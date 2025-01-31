Про це пише Gothamist.
Нове правило, яке вимагає оплати за в’їзд до зони на південь від Центрального парку, де розташовані Емпайр-Стейт-Білдінг, Таймс-сквер і Уолл-стріт, набуло чинності 5 січня 2025 року.
За місяць відзначено значне покращення ситуації: середній час поїздки через тунель Голланда у будні скоротився на 48% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, час на Вільямсбурзькому мосту зменшився на 30%, а на Кенал-стріт – на 27%.
У Транспортному управлінні відзначили, що зменшення заторів допомогло деяким автобусам прискорити рух.
Спочатку нововведення не отримало підтримки серед багатьох містян, які називали його “тоталітаризмом”. Конгресмен Майк Лоулер ще в листопаді закликав Дональда Трампа заблокувати цю ідею, і Трамп, як уродженець Нью-Йорка, пообіцяв підтримати цю ініціативу.
Влада Нью-Джерсі також намагалася зупинити проєкт, посилаючись на екологічні ризики, але суд відхилив їхній позов. У соцмережах блогери навіть пропонували організувати масовий саботаж, намагаючись проїжджати без оплати, щоб перевантажити систему камер або засвітити камери фіксації ліхтариками.
- У Нью-Йорку почали стягувати плату за в’їзд до “зони заторів”
- МВС спростувало чутки про те, що дорожні камери почали штрафувати водіїв за відсутність поліса автострахування
- Очільник МВС Клименко призначив радника з питань ветеранської політики