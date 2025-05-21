З 1 червня Міністерство цифрової трансформації запроваджує перший платний сервіс у застосунку “Дія” – шеринг документів для банків. Про це повідомив Олексій Вовк, керівник команди впровадження “Дії”, в інтерв’ю одному з видань.

Шеринг документів дозволяє банкам отримувати електронні копії важливих документів користувачів, таких як паспорт або ІПН, через платформу “Дія”. Відтепер ця послуга стане платною для фінансових установ.

Міністерство запустило функцію шерингу у 2020 році, що спростило передачу електронних копій документів бізнесу, включаючи банки та кредитні організації, які потребують підтвердження особи клієнта.

Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, підключення до цього сервісу для банків коштуватиме одноразово 21 617 грн, а за кожну успішну операцію з документами буде стягуватися плата в розмірі 9,8 грн. При цьому шеринг одного документа залишиться безкоштовним, але за передачу двох і більше документів доведеться платити.

Олексій Вовк також зазначив, що середня кількість шерингу документів через застосунок перевищує 1,3 мільйона на місяць, що свідчить про популярність цієї функції.

Плани щодо монетизації інших сервісів

У найближчому майбутньому Міністерство цифрової трансформації має намір монетизувати ще два сервіси: “Дія.Підпис” та Diia.OAuth. Використання “Дія.Підпис” стане платним для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо в застосунку.

Крім того, планується запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth. За словами Олексія Вовка, цей сервіс дозволить партнерам ідентифікувати своїх користувачів через інтеграцію з порталом “Дія”.