Укрзалізниця повідомила про зняття плацкартних вагонів з деяких поїздів, пояснивши причини цього рішення.

Про це повідомили у службі підтримки УЗ.

Укрзалізниця зменшила кількість плацкартних вагонів на деяких напрямках для використання в медичних та евакуаційних рейсах.

“Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит”, – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.

Компанія планує додавати вільні вагони до складу пасажирських поїздів за їх появи.