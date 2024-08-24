Про це повідомили у службі підтримки УЗ.
Укрзалізниця зменшила кількість плацкартних вагонів на деяких напрямках для використання в медичних та евакуаційних рейсах.
“Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит”, – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.
Компанія планує додавати вільні вагони до складу пасажирських поїздів за їх появи.
- Через евакуацію до 2028 року дефіцит вагонів стане критичним, — Укрзалізниця
- Укрзалізниця поповнить свій склад на 20 швидкісних поїздів Hyundai
- Квитки на потяг для військових: як забронювати