Про це повідомили у службі підтримки УЗ.

Укрзалізниця зменшила кількість плацкартних вагонів на деяких напрямках для використання в медичних та евакуаційних рейсах.

“Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит”, – відповіли в компанії на запитання клієнтів у Facebook.

Компанія планує додавати вільні вагони до складу пасажирських поїздів за їх появи.

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