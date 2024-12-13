Голова Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа у 2017 році отримала магазин у подарунок від свого племінника, а у 2022 році продала його майже у 90 разів дорожче.

Про це повідомляє Оbozrevatel з посиланням на судові матеріали .

Згідно з документами, договір дарування було укладено 26 січня 2017 року. Магазин площею 103,3 кв. м, оцінений сторонами у 204 739 грн, перейшов у власність Крупи.

Однак 5 липня 2022 року, під час повномасштабної війни, вона продала цю нерухомість за 18 млн грн, що на той час дорівнювало 615 280 доларів США.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив арешт Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Арешт триватиме до 26 січня 2025 року.

Крім того, заставу Тетяни Крупи було зменшено на 20 млн грн – із початкових 300 млн до 280 млн грн.