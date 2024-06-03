Українські морські піхотинці продовжують утримувати позиції на острові Нестрига на Херсонщині, не дивлячись на атаки російських військ.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

«Серед тих штурмів, які відбулися на Херсонщині, вони знову згадали про Нестригу. Цей штурм був безуспішний. Втрат позицій не було. Але тримати там оборону там досить складно, тому що населеного пункту немає, забудови, споруд там немає. Але українські морпіхи роблять неможливе, і продовжують там утримувати плацдарм, незважаючи на численні атаки з боку ворога», – сказав він.

За словами Плетенчука, на півдні за минулу добу було 12 штурмів українських позицій з боку противника.

«Зменшилася кількість штурмів останні дві доби. Якщо раніше було 15-20, то вчора було 12. З них половина — це Оріхівський напрямок, половина — це Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина», – уточнив він.

Плетенчук розповів, що на південному напрямку ворог довгий час накопичував ресурс, але останнім часом «видихнувся». Зокрема, росіяни мають втрати на цьому напрямку, які обраховуються ротою, «половина яких безповоротні».