Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як зазначається, девʼятьох чоловіків, які бажали незаконно потрапити до сусідньої Молдови, виявили неподалік держкордону. “Мандрівку за кордон” через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону мав організувати адміністратор телеграм-каналу. В разі успіху справи кожен клієнт зобовʼязувався заплатити йому по 120 тисяч гривень.
Під час затримання один із групи намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою все ж затримали “туриста”.
Порушниками виявились жителі Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей.
Нагадаємо, на минулому тижні п’ятеро чоловіків на надувному човні намагалися переплисти Тису, їх зупинили прикордонники.
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