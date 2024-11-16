Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Як зазначається, девʼятьох чоловіків, які бажали незаконно потрапити до сусідньої Молдови, виявили неподалік держкордону. “Мандрівку за кордон” через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону мав організувати адміністратор телеграм-каналу. В разі успіху справи кожен клієнт зобовʼязувався заплатити йому по 120 тисяч гривень.

Під час затримання один із групи намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою все ж затримали “туриста”.

Порушниками виявились жителі Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей.

Нагадаємо, на минулому тижні п’ятеро чоловіків на надувному човні намагалися переплисти Тису, їх зупинили прикордонники.