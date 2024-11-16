Прикордонники на Одещині оперативно відреагували на інформацію від підрозділу Збройних Сил України щодо руху дев'яти невідомих осіб у напрямку кордону. Порушників затримали, їх притягнуть до адмінвідповідальності.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як зазначається, девʼятьох чоловіків, які бажали незаконно потрапити до сусідньої Молдови, виявили неподалік держкордону. “Мандрівку за кордон” через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону мав організувати адміністратор телеграм-каналу. В разі успіху справи кожен клієнт зобовʼязувався заплатити йому по 120 тисяч гривень.

Під час затримання один із групи намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою все ж затримали “туриста”.

Порушниками виявились жителі Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей.

Нагадаємо, на минулому тижні п’ятеро чоловіків на надувному човні намагалися переплисти Тису, їх зупинили прикордонники.