Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 05:33. По прибуттю рятувальники встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 м², яка становить загрозу двом будівлям, розташованим поруч.
Станом на 09:10 пожежу ліквідовано. Проводиться проливання дерев’яних споруд, які розташовані впритул до осередку пожежі. До гасіння пожежі було залучено десять одиниць техніки та 26 вогнеборців.
“Врятовано тринадцять споруд комплексу. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі зʼясовується”, – йдеться у повідомленні.
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