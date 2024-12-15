Трагедія трапилась вранці у неділю, 15 грудня, біля села Чижиків. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Серед постраждалих Також постраждали — водій вантажівки, водій мікроавтобуса та його пасажирка.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Подія сталася сьогодні о 05:30 на автодорозі “Тернопіль — Львів — Рава-Руська” неподалік села Чижиків Львівського району.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано — 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова для встановлення точних діагнозів.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників. Розпочато досудове розслідування.