Про це повідомили у Національній поліції України.

40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання і доставили до медичного закладу з численними забоями голови та тіла. Через бійку постраждав і випадковий перехожий, який заступився за військового. Його також доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Чоловіки, які побили військового і перехожого – 26, 21 та 17 років. 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності. Розповіли, що до них підійшов військовий і попросив гроші. на таке прохання хлопці відреагували агресивно. Свою вину чоловіки визнали.

Раніше в Івано-Франківську сталася бійка між молодиками й чоловіком у військовій формі. До поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки. Чоловік розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.