Про це повідомили у поліції Київської області.
Інцидент стався у місцевому парку, куди потерпілу запросили підозрюваний та інші неповнолітні. Погрожуючи дівчинці, юнак ударив її по голові та застосував газовий балончик.
Одночасно підозрюваний чинив психологічний тиск, вимагаючи з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Відносно ще трьох неповнолітніх поліціянти Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України.
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