У місті Біла Церква 16-річному юнаку повідомлено про підозру у катуванні 12-річної дівчинки та вимаганні з неї 15 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Інцидент стався у місцевому парку, куди потерпілу запросили підозрюваний та інші неповнолітні. Погрожуючи дівчинці, юнак ударив її по голові та застосував газовий балончик.

Одночасно підозрюваний чинив психологічний тиск, вимагаючи з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Відносно ще трьох неповнолітніх поліціянти Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України.