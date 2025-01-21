Про це у Facebook повідомила Національна поліція України у Київській області.
Інцидент стався 11 січня у місцевому парку Білої Церкви, куди група підлітків віком від 12 до 16 років запросила потерпілу.
16-річний юнак погрожував дівчинці, вдарив її, розпилив газовий балончик в обличчя, чинив психологічний тиск та вимагав у неї 15 тисяч гривень.
20 січня слідчі повідомили йому про підозру у катуванні та вимаганні під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ).
Поліція продовжує досудове розслідування за фактом катування.
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