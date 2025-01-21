Головне управління Національної поліції України у Київській області повідомило, що дії всіх семи неповнолітніх, причетних до побиття 12-річної дівчинки, перекваліфіковано на катування (ч. 1 ст. 127 ККУ).

Про це у Facebook повідомила Національна поліція України у Київській області.

Інцидент стався 11 січня у місцевому парку Білої Церкви, куди група підлітків віком від 12 до 16 років запросила потерпілу.

16-річний юнак погрожував дівчинці, вдарив її, розпилив газовий балончик в обличчя, чинив психологічний тиск та вимагав у неї 15 тисяч гривень.

20 січня слідчі повідомили йому про підозру у катуванні та вимаганні під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ).

Поліція продовжує досудове розслідування за фактом катування.