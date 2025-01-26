Наппередодні у соцмережах поширили відео, на якому підлітки побили хлопця у селі Софіївська Борщагівка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Відео, як у Бучанському районі підлітки б’ють хлопця, правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соцмереж 25 січня.

Вже наступного дня встановили особу потерпілого, а також інших учасників інциденту.

Також поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ — хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.