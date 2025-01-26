Про це повідомляє поліція Київської області.
Відео, як у Бучанському районі підлітки б’ють хлопця, правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соцмереж 25 січня.
Вже наступного дня встановили особу потерпілого, а також інших учасників інциденту.
Також поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ — хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
- У Києві розслідують побиття школярки двома дівчатами
- На Вінничині підлітки побили шестикласника
- Побиття підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві: всі деталі інциденту