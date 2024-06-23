Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановило досудове слідство, близько опівночі 21 червня підозрюваний підліток вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою.

На столичній вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.

Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю.

Хлопцю загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.