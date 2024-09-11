Підозрюваному в нападі на військовослужбовця в місті Сміла Черкаської області обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Того ж дня Національна поліція повідомила, що затримала підозрюваного в побитті колишнього військового. За даними правоохоронців, 28-річний чоловік переховувався в одному з готелів на території Черкаської області.

Також начальник Черкаської обласної поліції Олег Гудима заявив, що у цій справі було висунуто підозру ще одному фігуранту, якого підозрюють у хуліганських діях.

Нагадаємо, що у Смілі Черкаської області виник скандал через відео, на якому чоловік напав на ветерана війни. Місцеве видання повідомило, що потерпілий — Анатолій Гончаренко, колишній військовий, який служив у підрозділі ССО, але був демобілізований через сімейні обставини.

На початку вересня Гончаренко опублікував у соцмережі пост, де повідомив про розшук чоловіка, який створив аварійну ситуацію на дорозі з участю його батьків.

Після цього з ним зв’язався Вадим Долотенко та запропонував зустрітися. Під час зустрічі між ними виникла бійка. Долотенко відомий своєю причетністю до ряду кримінальних справ, зокрема побиттів та грабежів.

Спочатку Гончаренко написав заяву з проханням припинити розгляд справи та не проводити подальших дій. Він також записав відео з вибаченнями, де зазначив, що винуватцями ДТП були його батьки. Однак на обличчі чоловіка були помітні сліди побиття.

Згодом військовий все ж подав заяву про нанесення йому тілесних ушкоджень.