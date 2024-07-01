Про це пише Bloomberg.
У липні відбудеться засідання комітету Оперативної групи з протимінної діяльності в Чорному морі (MSM Black Sea) в Стамбулі, в якому візьмуть участь командувачі військово-морських сил Туреччини, Болгарії та Румунії.
З 2 липня Чорноморська протимінна група розпочне виконувати свої завдання. У операції братимуть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн.
Ініціатива також відкрита для інших членів НАТО. Міністр закордонних справ Румунії та інші офіційні особи висловили сподівання розширити співпрацю й залучити більше союзників Альянсу.
У січні Болгарія, Румунія та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea) в Стамбулі. Раніше Міноборони Болгарії повідомляло, що група з розмінування може почати свою роботу у квітні-травні.