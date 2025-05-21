В Україні вже зареєстровано понад 27,5 тисяч заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих внаслідок російської агресії. Цю інформацію озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На даний момент українці можуть подавати заяви за 10 категоріями збитків, серед яких: пошкодження або знищення нерухомості, тілесні ушкодження, смерть близьких, катування та позбавлення свободи.

Уряд планує розширити цей перелік до 45 категорій, що дозволить охопити більше аспектів завданих збитків, повідомив Шмигаль.

Процес подачі заяви до Реєстру збитків

Щоб подати заяву, необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису. Після цього потрібно відповісти на запитання та надати всю необхідну інформацію, яка вимагається на різних етапах подання.

Частина даних буде автоматично підтягнута з реєстрів, але іншу інформацію потрібно буде вводити вручну.

Якщо ваше майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, під час заповнення заяви потрібно буде додати такі документи:

заяву про реєстрацію в ДРРП;

рішення про відмову в реєстрації;

документ, що підтверджує право власності на об’єкт, який подавався разом із заявою про реєстрацію.

Якщо проводилася оцінка зруйнованого або пошкодженого майна, слід додати документи, що підтверджують цю оцінку.

Також знадобляться:

документи, які підтверджують витрати на ремонт об’єкта (договір на виконання ремонтних робіт, рахунки або квитанції про оплату, якщо ремонт вже був виконаний);

документ, що підтверджує наявність іншого громадянства (якщо у заявника є більше одного громадянства);

документ, який підтверджує належність заявника до певної підгрупи (наприклад, військовий, медик, працівник критичної інфраструктури) – це можуть бути службові посвідчення, трудові договори, накази тощо.

Після подачі заяву перевірять і внесуть до Реєстру збитків. Коли буде створено механізм компенсацій, заяву разом із доказами передадуть відповідній комісії для розгляду та ухвалення рішення про виплату компенсації.

Статус вашої заяви та інформацію про перебіг розгляду можна буде переглядати у кабінеті громадянина в розділі “Зверніть увагу” та отримувати на електронну пошту.

11 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що міжнародний Реєстр збитків, завданих повномасштабною війною Росії проти України, очікує щонайменше 6-8 мільйонів заяв.