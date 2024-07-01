Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вирішила подати заяву в Державне бюро розслідувань не лише щодо перешкоджання діяльності народного депутата України головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а й щодо діяльності вищого військового керівництва під час повномасштабного вторгнення.

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“У цьому зверненні я зазначу не лише питання перешкоджання моїй діяльності, але й роботу Міністерства оборони та системний розвал спроможностей вищим військовим керівництвом”, — сказала вона.

За її словами, також буде згаданий ряд військових операцій та рішень у 2022-2024 роках, які особисто контролювалися генералами Залужним та Сирським. Зокрема це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Соледара, Південного контрнаступу, оборони Харківщини тощо.

Безугла зазначає, що вона готова виступити свідком по ряду питань.

“Чи це свідомі дії генералітету, чи наслідок обмеженого мислення та культурного спадку радянської епохи — це те, що має стати предметом дослідження Служби безпеки України”, — говорить нардепка.

Вона наголошує, якщо не розбити “скляну стелю” між бойовими підрозділами, які захищають народ України та “застоєм” вгорі — нам кінець.

“Тож я подаю звернення на Державне бюро розслідувань, Міністерство оборони, Офіс генерального прокурора та на Службу безпеки України. Вони не будуть дуже детальними, але опишуть рамку, де копати і над чим працювати. Подивимось, чого ви варті”, — резюмує Безугла.