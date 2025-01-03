Служба безпеки України за підтримки голови Державної податкової служби Руслана Кравченка викрила злочинну схему, яка функціонувала в одному з підрозділів податкової. У Києві під час отримання хабара затримали головного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Посадовець вимагав 20 тисяч доларів США від директора будівельної компанії з Чернігова за позитивний висновок податкової перевірки. Він обіцяв анулювати зобов’язання щодо сплати податків до державного бюджету”, – йдеться у повідомленні.

Чиновника затримали “на гарячому” під час отримання частини хабара в розмірі 13 тисяч доларів. За результатами розслідування йому оголосили підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває, слідчі встановлюють усі деталі злочину та осіб, причетних до схеми. Заходи здійснювали під керівництвом Київської міської прокуратури.

Варто зазначити, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинною у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.