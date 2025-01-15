Росія постійно намагається атакувати критичну інфраструктуру України. Під час ранкового обстрілу у четвер, 15 січня, російські війська намагалися завдати ураження газовим сховищам та газотранспортним системам у західних регіонах України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна

“Ви абсолютно праві, Росія в цілому атакує критичну інфраструктуру, це для нас не секрет, але так, вона хоче в західних регіонах України завдати максимального ураження газовим сховищам та газотранспортним системам в принципі. Це цинічний розрахунок, щоб показати, що ось ви зупинили транзит, а ми вам помстились”, – заявив Подоляк.

Нагадаємо, 15 січня, російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У звʼязку із атакою було запроваджено аварійні відключення світла у кількох областях. Під удар потрапила в тому числі і газова інфраструктура України.