Найближчим часом малоймовірно розміщення західних миротворців в Україні, однак саме обговорення цього питання є позитивним кроком.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі “РБК-Україна”.

“У найближчій перспективі навряд чи. Давайте все ж таки без ілюзій жити. Сам факт дискусії навколо можливості відправити або контингент, або тренінгові та інженерні війська — це добре, що вони (дискусії – ред.) вже йдуть. Але, давайте ж об’єктивно, безумовно, це дуже важкі дискусії”, — зазначив Подоляк.

Радник додав, що ці обговорення свідчать про усвідомлення деякими західними партнерами ризиків, які Росія нестиме надалі. Серед таких партнерів він назвав президента Франції Еммануеля Макрона та опозиційні партії Німеччини.

Подоляк також наголосив, що будь-які переговори про миротворчі місії в Україні не означають автоматичної згоди Росії.