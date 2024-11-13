На тлі активних бойових дій говорити про початок політичного сезону в Україні поки що недоцільно.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Radio NV.

Подоляка попросили прокоментувати статтю видання The Economist, де йдеться про можливість проведення виборів в Україні 25 травня 2025 року.

За інформацією видання, підготовка до виборів “вже розпочалася”, і регіональні виборчі штаби “вже почали формувати списки кандидатів”.

Подоляк зазначив, що війна з Росією перебуває в “гарячій фазі”, як і рік чи півтора тому, і РФ не демонструє намірів іти на мирні переговори, висуваючи ультимативні вимоги, що загрожують суверенності України.

“Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто Україна має позбутись не тільки території, але й суб’єктності, суверенності своєї, і так далі. Я не бачу підстав для того, щоб вже спокійно говорити про початок якогось політичного сезону, політичного процесу. Тому що, ще раз підкреслюю, війна високої інтенсивності, вкрай високої інтенсивності”, – відповів він.