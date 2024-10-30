Російська Федерація не відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру, оскільки це є її основним інструментом психоемоційного тиску на Україну та її союзників. Твердження про "переговори" між Києвом і Москвою щодо зупинки ударів виглядає досить дивно.

Про це заявив радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Подоляк підкреслив, що чує вже четвертий раз про нібито “переговори” між Києвом та Москвою, які проходять за посередництвом Катару щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. Водночас він зауважив, що ці повідомлення, які надходять з анонімних джерел, виглядають дивно.

Радник голови Офісу президента зазначив, що Росія, враховуючи свій стиль ведення війни, використовує удари по енергетичній інфраструктурі як основний засіб психоемоційного тиску на Україну та її міжнародних партнерів. Водночас ворог продовжує ескалацію ситуації, зокрема:

проводить ядерні навчання;

купує ракети в інших країнах;

залучає військовослужбовців з Північної Кореї.

“Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?”, — зауважив Подоляк.

На питання про те, чи потрібен комусь цей вкид, Подоляк сказав: “Потрібен” й попередив, що вкиди лише продовжуватимуться.

“Україна чітко фіксує: війна має закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, в тому числі фінансовою й в тому числі за знищення енергетичних об’єктів в Україні”, — відзначив він.