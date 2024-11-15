Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, мав звʼязки з Антоном Шевцовим, колишнім керівником поліції Вінницької області. Останній виявився причетним до зради і співпраці з російськими спецслужбами після того, як у 2016 році він переїхав до Севастополя.

Про це повідомив засновник видань “Межа” Петро Терентьєв.

“Завів Шевцова, Олександр Грановський. А піаром Шевцова займався саме Михайло Подоляк”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Антона Шевцова

Антон Шевцов з 2015 року очолював міліцію Чернігівщини, а з 2016-го був призначений начальником поліції Вінниччини.

Активісти та місцеві волонтери Вінниччини вимагали відставки Шевцова після того, як у мережі з’явилось відео, на якому він брав участь у “параді Перемоги” в окупованому Севастополі в 2014 році.

У березні 2016 року Шевцова затримали за спробу втечі до Росії, проте кримінальне провадження було закрите у травні через відсутність складу злочину. У 2021 році Верховний суд поновив його на посаді, скасувавши попередні рішення.

У березні 2023 року Служба безпеки України, а також Вінницька обласна прокуратура повідомляли про держзраду екскерівника поліції Вінниччини Антона Шевцова. У 2016 році він перебував в окупованому Севастополі та отримав громадянство РФ.

Стало відомо, що Шевцов передавав інформацію для підривної діяльності проти України. Він надавав ФСБ дані про українських політиків, правоохоронців і керівників підприємств паливно-енергетичної галузі та власників інтернет-ресурсів.

Слідчі встановили, що Шевцов передавав інформацію про керівників організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів ЗСУ, спецслужб і правоохоронних органів України, включаючи їхні персональні дані та контакти. За даними СБУ, він також пропонував залучити колишніх правоохоронців до співпраці з російськими спецслужбами для підривної діяльності проти України.

Шевцов збирав дані щодо міжнародної військової допомоги Україні та формував мережу інформаторів, зокрема з колишніх працівників міліції. Він також пропонував ФСБ створити “Перший український добровольчий корпус” з українських полонених і передавав свої “рекомендації” Володимиру Сівковичу, ексдепутату від “Партії регіонів”, який теж підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами.

Підготовка диверсій

Окрім цього, після початку повномасштабного російського вторгнення, Шевцов розробив план для ФСБ щодо проведення диверсій на території України, що включав вибухи на об’єктах цивільної інфраструктури, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.

Основні пропагандистські канали Кремля, а також підтримувані ними Telegram-ресурси, планували активно поширювати інформацію, щоб підривати репутацію України та спробувати виправдати окупацію захоплених територій.

Шевцов разом з прокремлівським пропагандистом створив медіапроєкт для пошуку “українських військовополонених”, що мав на меті дискредитацію української влади та вербування родичів військових. Проєкт затвердив куратор з ФСБ Косенко, а підозрюваний також співпрацював з лідером забороненої “Партії Шарія”.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Шевцову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічне, з конфіскацією майна.