Україна не буде створювати ядерну бомбу, оскільки це не змінить ситуацію на фронті.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу “РБК-Україна”.

“Якби це дійсно було рішення, яке точно могло б змінити те, що відбувається на фронті, то можна було б, попри всі складнощі юридичні та репутаційні, йти на це. Але це не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту”, — зазначив Подоляк.

За його словами, справжні зміни на фронті можуть забезпечити достатня кількість зброї, зокрема далекобійної, а також дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії.

“Ось це точно дасть (зміни на фронті – ред.). А для цього нам треба інвестиційна підтримка у військові виробництва і безпосередньо постачання зброї, яка є на складах”, — додав радник глави ОП.