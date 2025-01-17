Правоохоронці викрили сімейну пару, яка організувала схему ухилення від мобілізації через фальшиву медичну документацію.

Про це повідомляють Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська обласна прокуратура.

“Маючи зв’язки в кількох лікарнях, ВЛК та МСЕК, подружжя забезпечувало чоловікам призовного віку підстави для уникнення військової служби. Вартість “послуг” стартувала від 25 000 доларів з однієї людини. Єдина умова – “клієнти” мали суворо дотримуватися всіх вказівок. За результатами обшуків поліцейські вилучили у зловмисників гроші у різній валюті на загальну суму майже 13,7 млн грн”, – повідомили в ДСР.

Подружжя пропонувало “повний пакет послуг” для ухилення від служби, який включав:

фіктивну госпіталізацію до лікарень Києва та області;

видачу підроблених медичних висновків та виписок;

подання цих документів до МСЕК для встановлення групи інвалідності;

зняття з військового обліку.

Вартість таких послуг стартувала від 25 000 доларів, частина з яких передавалася лікарям та представникам медико-соціальної експертної комісії.

11 січня зловмисників затримали під час отримання частини коштів у розмірі 5 000 доларів. Загалом за одну “послугу” вони отримували 25 000 доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

250 000 доларів ;

; 56 700 євро ;

; 468 600 гривень ;

; мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, медичну документацію тощо.

Затриманим повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 998 480 гривень для кожного.