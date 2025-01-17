Про це повідомляють Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська обласна прокуратура.
“Маючи зв’язки в кількох лікарнях, ВЛК та МСЕК, подружжя забезпечувало чоловікам призовного віку підстави для уникнення військової служби. Вартість “послуг” стартувала від 25 000 доларів з однієї людини. Єдина умова – “клієнти” мали суворо дотримуватися всіх вказівок. За результатами обшуків поліцейські вилучили у зловмисників гроші у різній валюті на загальну суму майже 13,7 млн грн”, – повідомили в ДСР.
Подружжя пропонувало “повний пакет послуг” для ухилення від служби, який включав:
- фіктивну госпіталізацію до лікарень Києва та області;
- видачу підроблених медичних висновків та виписок;
- подання цих документів до МСЕК для встановлення групи інвалідності;
- зняття з військового обліку.
Вартість таких послуг стартувала від 25 000 доларів, частина з яких передавалася лікарям та представникам медико-соціальної експертної комісії.
11 січня зловмисників затримали під час отримання частини коштів у розмірі 5 000 доларів. Загалом за одну “послугу” вони отримували 25 000 доларів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- 250 000 доларів;
- 56 700 євро;
- 468 600 гривень;
- мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, медичну документацію тощо.
Затриманим повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 998 480 гривень для кожного.
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