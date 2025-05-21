У Румунії поліція розпочала розслідування після отримання новообраним президентом Нікушором Даном погрози вбивства через соціальну мережу Facebook. Цю інформацію підтвердив телеканал Digi 24.

Згідно з даними, підозрюваним у справі є 31-річний мешканець повіту Марамуреш, який активно підтримує лідера ультраправої партії AUR Джорджа Сіміона. Сіміон, який був фаворитом у першому турі президентських виборів, зазнав поразки у другому турі від Нікушора Дана.

У своєму дописі в соцмережі чоловік висловив погрози, використовуючи агресивну лексику та допущені граматичні помилки. Він заявив, що “випустить 15 куль” у новообраного президента, а також висловив занепокоєння щодо можливої мобілізації на фронт в Україні.

Поліція виявила цей інцидент самостійно і викликала підозрюваного на допит. Відповідно до румунського законодавства, за погрози вбивством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох місяців до одного року або штраф.

Цей випадок стався на фоні політичної напруги після президентських виборів у Румунії, де перемогу здобув Нікушор Дан. Його опонент Джордж Сіміон оголосив про намір оскаржити результати виборів у Конституційному суді.

Президентські вибори в Румунії

У грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати виборів, що відбулися у листопаді. Тоді переможцем першого туру став проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори, внаслідок чого Джорджеску заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордж Сіміон (40,96% голосів) від “Альянсу за Союз румунів” та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан (20,99% голосів).

18 травня 2025 року відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого Нікушор Дан здобув перемогу, отримавши понад 54% голосів, тоді як його опонент Сіміон набрав понад 46% голосів.