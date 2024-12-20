Погіршення здоров’я Байдена приховували у Білому домі — ЗМІ

Білий дім навмисно приховував погіршення стану президента США Джо Байдена. Це відбувалося з самого початку його президентства.

Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Демократичній партії.

Згідно з інформацією, співробітники адміністрації вносили корективи в щоденні плани президента, коли він виглядав стомленим або мав труднощі з рівновагою.

Зустрічі з міністрами та іншими чиновниками проводилися рідко і були короткими, обмежуючись лише конкретними темами.

Окрім того, для покращення стану голосу Байдена було найнято викладача з вокалу. Публічні взаємодії президента стали більш запланованими, а всі його зустрічі призначалися на другу половину дня.

Нагадаємо, під час представлення Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, президент США Джо Байден помилково назвав його “президентом Путіним”.

Окрім цього Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Після провальних дебатів з Дональдом Трампом, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Велч закликав Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

За відкликання кандидатури Байдена виступала частина членів Демократичної партії, але вони хотіли, щоб Байден сам зробив крок. Усі вони були переконані, що Байден застарий для президентства.