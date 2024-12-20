15:38 Президент досі не підписав законопроєкт, який переносить введення військового збору для ФОПів
15:19 Поліція оголосила підозру директору Moon Records: компанія ошукала вдову Кузьми Скрябіна
14:55 У столиці внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено шість посольств
14:46 Погіршення здоров’я Байдена приховували у Білому домі — ЗМІ
14:27 УП: Офіс президента може бути причетний до зняття арешту з “Карпатнафтохіму” в обмін на частку в підприємстві
13:59 Командир 211 бригади Побережнюк вийшов з-під варти під заставу, — ЗМІ
13:43 Залужний презентував свою першу книгу “Моя війна”
13:26 Міненерго: Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли
12:55 Апеляційний суд підтвердив вину нардепа Дубінського у корупційному правопорушенні
12:33 У Держспецзв’язку наразі не підтвердили витік інформації після кібератаки Росії, — Стефанішина
12:14 Шольц заявив про передачу Україні шостого комплексу ППО IRIS-T
11:56 Путін та Трамп зустрінуться наступного року, — ЗМІ
11:12 На аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72
10:55 У Києві уламки ракет пошкодили костел Святого Миколая
10:41 Сили ППО знищили 5 балістичних ракет і 40 ворожих БПЛА
10:23 Ілон Маск підтримує німецьку партію AfD
09:57 WP: Ілон Маск став “тіньовим президентом” США, впливаючи на політику через соціальні мережі
09:34 Україна виграє економічну війну з Росією, але 2025 рік принесе нові труднощі, — Economist
09:12 Унаслідок російського удару по Херсону одна людина загинула, дев’ять поранених
08:51 Ілон Маск і SpaceX під перевірками через зустрічі з іноземними лідерами, включаючи Путіна
08:21 За минулу добу армія РФ втратила 2200 солдатів, — Генштаб
07:42 Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки: тимчасово зупинено роботу державних реєстрів
07:19 Російська армія вдарила по житловому будинку у Кривому Розі

19 грудня

22:17 Померла письменниця та волонтерка Євгенія Духопельнікова
21:53 Американці кидаються закуповувати дорогі товари через можливі нові тарифи за адміністрації Трампа
21:28 Усик та Ф’юрі провели найдовшу дуель поглядів перед реваншем
21:11 Скільки коштів отримують військові під час лікування: відповідь Міноборони
20:45 Очільнику КРАІЛ Рудому обрали запобіжний захід за підозрою у сприянні російському онлайн-казино в Україні
20:28 Двох поліцейських відсторонено від служби у звʼязку з інцидентом у Вишгороді
20:09 Володимир Зеленський у соцмережі Х назвав Путіна довбойобом
19:52 G7 розглядає посилення обмежень на російську нафту для скорочення доходів Москви, — ЗМІ
18:58 Працівники Amazon вийшли на страйк, а Starbucks готується до можливого: профспілки вимагають кращих трудових угод
18:33 Російські окупанти обстріляли Купʼянщину: відомо про загиблих та поранених
18:15 Уряд спростив переведення на інше місце служби для солдатів, сержантів і старшин

Погіршення здоров’я Байдена приховували у Білому домі — ЗМІ

Білий дім навмисно приховував погіршення стану президента США Джо Байдена. Це відбувалося з самого початку його президентства.

П’ятниця, 20 грудня 2024, 14:46

Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Демократичній партії.

Згідно з інформацією, співробітники адміністрації вносили корективи в щоденні плани президента, коли він виглядав стомленим або мав труднощі з рівновагою.

Зустрічі з міністрами та іншими чиновниками проводилися рідко і були короткими, обмежуючись лише конкретними темами.

Окрім того, для покращення стану голосу Байдена було найнято викладача з вокалу. Публічні взаємодії президента стали більш запланованими, а всі його зустрічі призначалися на другу половину дня.

Нагадаємо, під час представлення Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, президент США Джо Байден помилково назвав його “президентом Путіним”.

Окрім цього Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Після провальних дебатів з Дональдом Трампом, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Велч закликав Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

За відкликання кандидатури Байдена виступала частина членів Демократичної партії, але вони хотіли, щоб Байден сам зробив крок. Усі вони були переконані, що Байден застарий для президентства.

Теги: Білий дім, Джо Байден, здоровʼя Байдена, США, хвороби

Межа у Youtube

Підписатись