Погіршення здоров’я Байдена приховували у Білому домі — ЗМІ

Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Демократичній партії.
Згідно з інформацією, співробітники адміністрації вносили корективи в щоденні плани президента, коли він виглядав стомленим або мав труднощі з рівновагою.
Зустрічі з міністрами та іншими чиновниками проводилися рідко і були короткими, обмежуючись лише конкретними темами.
Окрім того, для покращення стану голосу Байдена було найнято викладача з вокалу. Публічні взаємодії президента стали більш запланованими, а всі його зустрічі призначалися на другу половину дня.
Нагадаємо, під час представлення Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, президент США Джо Байден помилково назвав його “президентом Путіним”.
Окрім цього Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.
Після провальних дебатів з Дональдом Трампом, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Велч закликав Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.
За відкликання кандидатури Байдена виступала частина членів Демократичної партії, але вони хотіли, щоб Байден сам зробив крок. Усі вони були переконані, що Байден застарий для президентства.
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