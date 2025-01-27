У неділю, 26 січня, в Києві було зафіксовано два температурні рекорди — перші цього року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Максимальна температура досягла 7,4 °C, перевищивши попередній рекорд 2021 року на 0,5 °C. Середньодобова температура також стала найвищою для цього дня за всю історію спостережень — 4,7 °C, що на 1,4 °C вище рекордів 1902 і 1999 років. Вона також перевищила кліматичну норму на 9,7 °C.

За багаторічними даними, така температура повітря зазвичай відповідає кінцю березня, зокрема 29 числу.

Нагадаємо, в Україні в понеділок, 27 січня, буде до +14°.