На Бахмутському напрямку фронту ситуація досить нестабільна. Загарбники дедалі частіше застосовують під час штурмів бойові броньовані машини й важкі танки.

Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Він сказав, що погодні умови зараз складаються успішно для росіян, аби ті проводили активні штурмові дії, навіть без залучення бронетехніки.

“При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють й без підтримки бронетехніки. У них іде такий “мікс”, однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби — вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше”, — повідомив прессофіцер.

Калашніков зазначив, що ситуація з просуванням російської армії “досить непроста”, ворожа сила намагається просуватись вглиб й має певні досягнення, хоча вони не є надто суттєвими.

“Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу ми здійснюємо свої контратакуючі дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки”, — пояснив речник.