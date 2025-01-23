Проте, за оцінками CNN, це послання може більше сприяти Кремлю, ніж протидіяти йому.
Трамп закликав Путіна обирати між “легким або складним шляхом”, погрожуючи новими санкціями, тарифами та податками. Однак аналітики CNN зазначають, що, зважаючи на мінімальну торгівлю між США та Росією і довготривалі санкції, реальний вплив таких заходів може бути обмеженим.
Багаторічні спроби Вашингтона стримати агресію Кремля не дали значних результатів – Росія продовжує війну в Україні.
Окрім цього, Трамп публічно запропонував себе посередником у переговорах між Україною та Росією, назвавши це “великою послугою” для Путіна. Аналітики застерігають, що будь-яке припинення вогню дозволило б Кремлю зміцнити свої позиції, відновити армію та виграти час.
“Для Путіна це було б справді ‘дуже великою послугою’”, – підкреслює CNN.
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