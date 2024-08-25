Про це заявив керівник департаменту внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.
У Львові жінка, працівниця органу, відмовилася піднятися та показала середній палець на камеру під час виконання гімну України на заході щодо підтримки полонених і зниклих безвісти.
Інцидент стався 24 серпня, коли інші учасники, зокрема волонтерка Леся Менкуш-Мальків, співали гімн.
Жінка залишалася сидіти на лавці, незважаючи на прохання піднятися, і після того, як її зняли на відео, спробувала втекти, але була зупинена поліцією.
Після інциденту її звільнили з роботи 24 серпня.
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