У липні 2024 року в Україні споживчі ціни залишилися на тому ж рівні, а інфляція з початку року склала 4,3%.

Про це інформує Державна служба статистики.

У липні 2024 року споживчі ціни залишилися на рівні червня, але з початку року зросли на 4,3%, а в річному вимірі (порівняно з липнем 2023 року) – на 5,4%.

На споживчому ринку спостерігалося зниження цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 0,6%, зокрема, овочі та яйця подешевшали на 19,6% та 11,4% відповідно.

Водночас ціни на цукор зросли на 12,1%, а також підвищилися ціни на інші продукти, такі як хліб, молоко та безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, тоді як одяг і взуття подешевшали на 3,7% (одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%).

Транспортні витрати підвищилися на 0,7% через зростання цін на проїзд у пасажирському транспорті (на 0,8%) та на паливо і мастила (на 0,6%).