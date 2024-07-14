Про це повідомили в ДПСУ.
За даними прикордонників, за минулу добу з України виїхало 55 тисяч людей, з яких 33 тисячі перетнули кордон з Польщею, а решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови. Також за цей час до України прибуло 53 тисячі людей, з них 45 тисяч – громадяни України.
Крім того, було оформлено 98 вантажівок з гуманітарною допомогою. Прикордонники також нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон потрібні закордонні паспорти або інші документи, передбачені законодавством та міжнародними договорами.
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