13 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 108 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів, що в середньому є більше, ніж попередні показники.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, за минулу добу з України виїхало 55 тисяч людей, з яких 33 тисячі перетнули кордон з Польщею, а решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови. Також за цей час до України прибуло 53 тисячі людей, з них 45 тисяч – громадяни України.

Крім того, було оформлено 98 вантажівок з гуманітарною допомогою. Прикордонники також нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон потрібні закордонні паспорти або інші документи, передбачені законодавством та міжнародними договорами.