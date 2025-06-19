Ситуація в Покровську: стабілізація та тактики російських військ

Як розповів командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Лютий” в етері YouTube-каналу Факти ICTV. Новини
Ситуація навколо міста Покровськ залишається напруженою, оскільки армія РФ намагається “взяти у котел” це стратегічно важливе місто. Проте, за словами командира батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Лютий”, ситуація перед Покровськом стабілізувалася.
“Противник уже тривалий час не має успіху на цьому напрямку, безпосередньо перед самим містом. Намагається накопичуватись зліва, справа свої зусилля і намагатися обходити місто, так би мовити, ‘взяти його в котел’ і намагається там свої зусилля зосередити. Але також залишають свої зусилля, штурмуючи наші позиції. Тобто штурми відбуваються постійно. Можливо, не такі інтенсивні і не такі сильні, як були раніше. Але на даний час перед містом Покровське ситуація стабілізована.”
Військовослужбовець зазначив, що російські сили використовують різноманітні тактики під час штурмів, включаючи піхотні групи та різні методи розмінування.
“Ми дуже багато заміновуємо логістичних шляхів, і їхні шляхи підходу. Вони відправляють просто групу, які йдуть розміновують ці проходи. Далі відправляють вже штурмові групи, більш перетиповані, які намагаються здійснити і мати якийсь певний успіх, закріпитися на позиціях. Так само багато використовують штурмів з легкої техніки. Наприклад, як мотоцикли маневрені, які заїжджають, намагаючись прорвати передні країни і заїхати в тил до нас. Відповідно, ці також групи йдуть просто на убой. Вони ніколи не жаліли особовий склад, відправляють і ні кроку назад”, – розказав “Лютий”.
Російські військові також активно використовують безпілотники в Покровську та на підходах до міста, а також залучають засоби радіоелектронної боротьби та КАБи.
Командир батальйону також розповів про “загранотряди” РФ, які розстрілюють свої піхотні групи, що намагаються повернутися назад, відмовляючись йти в штурми, а також займаються мінуванням логістичних шляхів.
“Кілька місяців назад у населеному пункті Шевченко, що на Покровському напрямку, виїхала штурмова група РФ, українські позиції також були, і росіяни вийшли на один із шляхів і встановили протитанкові загородження. Відповідно ми трохи втратили час, бо довелося розміновувати, тому що то наш логічний шлях. Вони часто використовують відразу мінування, коли вони проходять, намагаються штурмувати. І проти нашої техніки. Шляху назад у них немає”, – розповів командир батальйону.
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