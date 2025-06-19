Ситуація в Покровську: стабілізація та тактики російських військ

Як розповів командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Лютий” в етері YouTube-каналу Факти ICTV. Новини

Ситуація навколо міста Покровськ залишається напруженою, оскільки армія РФ намагається “взяти у котел” це стратегічно важливе місто. Проте, за словами командира батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Лютий”, ситуація перед Покровськом стабілізувалася.

“Противник уже тривалий час не має успіху на цьому напрямку, безпосередньо перед самим містом. Намагається накопичуватись зліва, справа свої зусилля і намагатися обходити місто, так би мовити, ‘взяти його в котел’ і намагається там свої зусилля зосередити. Але також залишають свої зусилля, штурмуючи наші позиції. Тобто штурми відбуваються постійно. Можливо, не такі інтенсивні і не такі сильні, як були раніше. Але на даний час перед містом Покровське ситуація стабілізована.” – командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша”

Військовослужбовець зазначив, що російські сили використовують різноманітні тактики під час штурмів, включаючи піхотні групи та різні методи розмінування.

“Ми дуже багато заміновуємо логістичних шляхів, і їхні шляхи підходу. Вони відправляють просто групу, які йдуть розміновують ці проходи. Далі відправляють вже штурмові групи, більш перетиповані, які намагаються здійснити і мати якийсь певний успіх, закріпитися на позиціях. Так само багато використовують штурмів з легкої техніки. Наприклад, як мотоцикли маневрені, які заїжджають, намагаючись прорвати передні країни і заїхати в тил до нас. Відповідно, ці також групи йдуть просто на убой. Вони ніколи не жаліли особовий склад, відправляють і ні кроку назад”, – розказав “Лютий”.

Російські військові також активно використовують безпілотники в Покровську та на підходах до міста, а також залучають засоби радіоелектронної боротьби та КАБи.

Командир батальйону також розповів про “загранотряди” РФ, які розстрілюють свої піхотні групи, що намагаються повернутися назад, відмовляючись йти в штурми, а також займаються мінуванням логістичних шляхів.