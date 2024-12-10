Українські сили у неділю, 8 грудня, провели локальну контратаку, повернувши частину території поблизу Великої Новосілки на півдні Донецької області. Цей крок став тимчасовою перемогою для України на тлі наростаючого наступу Росії на Донбасі.

Про це повідомляє Forbes.

Незважаючи на успіх ЗСУ, аналітики вказують, що ця ділянка фронту не є ключовою для подальших боїв – основна увага Кремля зосереджена на захопленні Покровська.

“Росія здійснила поступові просування в напрямку Покровська”, – повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За даними відомства, російські війська вже за 6 км від міста.

Російське командування прагне використати Покровськ як ключову позицію для вирівнювання фронту і зменшення ризику для своїх флангів. Це забезпечить логістичну підтримку подальших наступів.

Крім того, в районі Дальнього, за 32 км на схід від Великої Новосілки, залишається ризик оточення українських сил. У цьому виступі сконцентровано близько 10 тисяч українських військових, тоді як російські сили мають до 18 тисяч осіб.

“Російські сили продовжують повільно просуватися в напрямку центральних і східних районів Курахового, а також до Дальнього, намагаючись ліквідувати український виступ”, – йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Центру оборонних стратегій попереджають, що існує ризик оточення українських військових в районі Багатира та Новотроїцького, що може призвести до втрати позицій на цьому напрямку.

“Є реальна загроза оточення”, – зазначають у Центрі.

У разі успішного наступу Росії лінія фронту буде вирівняна на ділянці від Великої Новосілки до Покровська.

Україна може організувати стратегічний відступ для збереження сил, однак це дозволить Росії створити сприятливі умови для повномасштабного наступу на Покровськ.

Погодні умови та втрати Росії в інших регіонах можуть відкласти наступ, але зменшення військової підтримки з боку США через політичні зміни створює додаткові труднощі для українських сил.

На думку аналітиків, найближчі тижні визначать, як розгортатиметься ситуація навколо Покровська, адже саме це місто може стати ключовою точкою у бойових діях 2024 року.