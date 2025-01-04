Російське військове командування, ймовірно, прийняло рішення тимчасово змістити акцент з захоплення міста Покровськ на Донеччині на просування західніше до кордону з Дніпропетровською областю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на дані українського військового оглядача Костянтина Машовця про те, що російське військове командування перекидає підрозділи зі сходу від Покровська на південь і південний захід від міста.

Зокрема, елементи 433-го мотострілецького полку та елементи 55-ї мотострілецької бригади наступають у напрямку Котліні, щоб перерізати дорогу Т-04−06 Покровськ-Межова.

Також Машовець заявив, що елементи 90-ї танкової дивізії зосереджені на південь від Покровська, а елементи 80-го і 239-го танкових полків і 228-го мотострілецького полку РФ наступають уздовж лінії Нововасилівка — Новоєлізаветівка в напрямку Успенівки і Надіївки Донецької області.

За даними аналітиків ISW, війська країни-агресора нещодавно просунулися на північ від Новогродівки і вздовж траси Т-05−15 Покровськ-Новотроїцьке на північний схід від селища Шевченко.

“Це цілком узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, можливо, тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення опортуністичних наступів на захід у напрямку до кордону Донецько-Дніпропетровської області”, — йдеться у звіті.