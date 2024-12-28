Про це повідомляє Покровська МВА.
“Весь Покровськ аварійно знеструмлений”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в МВА, енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.
“Час відновлення електропостачання наразі невідомий”, — попередили в адміністрації.
Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу рф 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.
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