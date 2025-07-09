Польща активувала протиповітряну оборону через атаки Росії на Україну

Як повідомляє Twitter-акаунт Оперативного командування Збройних Сил Польщі
У відповідь на масовані атаки Росії по українських об’єктах, Польща активувала свої сили протиповітряної оборони та авіацію. Це рішення було оголошено Оперативним командуванням Збройних Сил Польщі.
“У зв’язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі.”
Згідно з офіційними даними, були задіяні всі наявні сили та ресурси, які підпорядковані Оперативному командувачу ЗС Польщі. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан максимальної готовності.
Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки регіонів, що межують із зонами підвищеного ризику.
Оперативне командування ЗС Польщі продовжує уважно стежити за ситуацією, а підпорядковані сили готові до швидкого реагування на будь-які загрози.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив незадоволення через відновлення Польщею прикордонного контролю, що створює незручності для мандрівників у Шенгенській зоні.
- Президент Зеленський повідомив про активізацію співпраці з США для отримання засобів протиповітряної оборони та готує зустрічі з американськими представниками.
- 4 липня 2025 року тривають атаки Росії на Україну, зокрема дрони в Києві та Полтаві, загибель людей і пошкодження будинків. Зеленський обговорює підтримку з США та Данією.