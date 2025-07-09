Польща активувала протиповітряну оборону через атаки Росії на Україну

Як повідомляє Twitter-акаунт Оперативного командування Збройних Сил Польщі

У відповідь на масовані атаки Росії по українських об’єктах, Польща активувала свої сили протиповітряної оборони та авіацію. Це рішення було оголошено Оперативним командуванням Збройних Сил Польщі.

“У зв’язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі.” – Оперативне командування Збройних Сил Польщі

Згідно з офіційними даними, були задіяні всі наявні сили та ресурси, які підпорядковані Оперативному командувачу ЗС Польщі. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан максимальної готовності.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки регіонів, що межують із зонами підвищеного ризику.

Оперативне командування ЗС Польщі продовжує уважно стежити за ситуацією, а підпорядковані сили готові до швидкого реагування на будь-які загрози.