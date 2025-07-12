Польща активувала ППО через ракетні атаки РФ на Україну 12 липня

Як повідомиляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х
12 липня, у відповідь на масовану ракетну атаку з боку Російської Федерації, Польща активувала свої сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання повітряного простору. Про це стало відомо з повідомлення Оперативного командування Збройних Сил Польщі в соціальній мережі X.
“У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.”
Відзначається, що оперативне командування активізувало всі доступні сили та засоби. Зокрема, у повітря піднялися чергові пари винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан “найвищої готовності”.
У ніч на 12 липня армія РФ здійснила атаки на українські міста, використовуючи безпілотники та ракети. Повідомлення про вибухи надійшли з Кропивницького, Черкас, Миколаєва, Херсона, Чернівців, Луцька, Львова, Харкова, а також з Хмельниччини.
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